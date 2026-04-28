В африканском государстве Мали резко обострилась ситуация: вооруженное противостояние между оппозиционными группировками и правительственными силами вышло на новый уровень. Под удар попали не только гражданские объекты, но и военные базы, где размещены военнослужащие Африканского корпуса Минобороны России, помогающие законному правительству Мали. Свою версию о том, что изменилось, Общественной Службе Новостей предложил член Президиума организации «Офицеры России», участник СВО Тимур Сыртланов.

По его мнению, за всплеском насилия стоит комплексная работа западных спецслужб. Их цель — попытка госпереворота, только не через дворцовые интриги, а с помощью вооруженных террористических групп. Именно эти отряды атаковали малийскую армию и российские подразделения, которые пришли на помощь законному правительству.

Что важно: российские военнослужащие, по словам Сыртланова, не дрогнули и не сдали позиций — они приняли бой на разных участках. А западные спецслужбы, как он считает, преследуют более широкую цель: ослабить присутствие и влияние России на африканском континенте в целом. Поэтому события в Мали — не локальный кризис, а часть большой геополитической игры.

Он резюмировал, что остается надеяться, что малийские военные вместе с российским Африканским корпусом смогут удержать и позиции, и государственную власть в стране. Пока что стороны лишь ввязались в бой, и исход этого противостояния определит, удастся ли Западу расшатать еще один дружественный России режим в Африке.

