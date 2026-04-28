Торт убил троих. Вечеринка в Индии превратилась в бойню

Три человека погибли в результате инцидента во время празднования дня рождения Джиту Сани в Индии. Как сообщает издание «Times of India», причиной перестрелки стал праздничный торт.

Изначально мероприятие проходило в спортивном зале, однако позже гости переместились к частному дому. Конфликт вспыхнул после того, как трое друзей именинника в шутку размазали десерт по его лицу. Джиту Сани воспринял это как оскорбление, и между ним и присутствующими завязалась ссора.

Разозлившись, мужчины покинули место встречи, но вскоре вернулись уже с оружием, после чего открыли стрельбу. В результате трое приглашенных — Амардин, Маниш и Акаш — получили ранения, несовместимые с жизнью. Их экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Для поимки подозреваемых сформировано шесть следственных групп. Часть фигурантов дела уже задержана, остальные причастные к преступлению находятся в розыске.

