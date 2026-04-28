Россия потеряла Азербайджан? Публицист назвал опрометчивым представление Баку как о партнере Москвы

В последнее время отношения между Баку и Киевом заметно активизировались: на днях Владимир Зеленский приехал в Азербайджан с рабочим визитом, и стороны подписали сразу шесть соглашений. Ильхам Алиев заявил, что их страны будут отстаивать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а отношения опираются на прочную политическую основу. Однако в Москве это сотрудничество вызвало резкую реакцию. Писатель и публицист Михаил Шахназаров, комментируя сближение Зеленского и Алиева, назвал опрометчивым само представление об Азербайджане как о стратегическом партнере России. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

По его словам, Азербайджан при поддержке Израиля и Турции осуществлял агрессию в Нагорном Карабахе. «Это же война с христианским миром, и Азербайджан в этой войне участвует», — подчеркнул публицист.

Эксперт добавил, что Москве пора пересмотреть свою «диаспоральную» политику и принять меры на этом направлении. Сейчас, считает Шахназаров, Россия «заигралась» с партнерством, которое оказалось иллюзией. И к чему приведет эта игра — предсказать трудно, но собственные настроения у автора, откровенно говоря, пессимистичные. Ровно в тот момент, когда российская внешняя политика делает ставку на укрепление связей с внезападными центрами силы, на ее фланге возникает неудобный вопрос: а не считает ли Баку себя вправе одновременно дружить и с Москвой, и с Киевом, и с Анкарой — и при этом действовать в собственных интересах, не оглядываясь на былую риторику о стратегическом партнерстве?

