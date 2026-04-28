Астероиды ускорят полет на Марс до 153 дней

Специалисты сообщили о существовании короткого маршрута, который в перспективе поможет космонавтам при исследовании Марса. Результаты новой работы, представленные в издании Acta Astronautica, показывают: если использовать орбитальные данные астероидов, полученные на ранних этапах, можно заметно сократить время обратного пути к Красной планете.

По оценкам экспертов, такой подход позволяет уменьшить общую длительность экспедиции до 153 суток. Чтобы рассчитать оптимальные траектории, необходимо применять более точную планетарную информацию — например, учитывать состояние небесных тел каждые 26 месяцев. Именно тогда Земля оказывается строго между Солнцем и Марсом.

В этот период планеты находятся по одну сторону от светила, благодаря чему Марс подходит к Земле на максимально близкое расстояние. Как предположил Марсело де Оливейра Соуза из Государственного университета Северного Рио-де-Жанейро (UENF), это позволило бы сократить время полета. Используя подобный метод, можно находить более быстрые межпланетные трассы.

«Это исследование иллюстрирует, как хорошо определенная плоская геометрия предварительной орбиты малого тела может быть использована в качестве методологического инструмента для быстрого выявления межпланетных перелетов», — рассказали эксперты.

