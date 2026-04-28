Тактическая медицина: эксперт раскрыл, каким должен быть медик на передовой

По его словам, если ранение одиночное, все понятно. У гражданских медиков и военных фельдшеров отработан четкий алгоритм: остановил кровь, наложил повязку, эвакуировал. Но когда боец получает осколки не только в руки или ноги, но и в брюшную полость, и в грудную клетку — привычный план рушится в ту же секунду. Приходится запускать одновременно несколько протоколов. А если вдобавок еще и черепно-мозговая травма — то алгоритмы накладываются друг на друга, как слои хаоса. И медик в этот момент вынужден быть и хирургом, и анестезиологом, и триаж-специалистом одновременно, часто в условиях дефицита времени, света, расходников и собственных сил. Это не работа — это высший пилотаж выживания, где одна ошибка стоит жизни.

