В России предложили ограничить рост цен на такси во время снегопадов

В разгар снежных аномалий, когда такси становится едва ли не единственным способом передвижения, его цена вдруг взлетает до небес. В Движении автомобилистов России предлагают с этим наконец-то покончить. Вице-президент организации Леонид Ольшанский в беседе с интернет-изданием «Абзац» заявил : пора законодательно ограничить жадность агрегаторов и перевозчиков во время природных катаклизмов.

По его словам, в стране есть антимонопольная служба, которая теоретически должна пресекать сговор и необоснованный рост цен. Но на практике в час пик, в Новый год или во время сильного снегопада тарифы уходят в космос мгновенно, и никто их не регулирует. Ольшанский предлагает четкую норму: в праздники (8 Марта, 9 Мая, Новый год) и во время погодных бедствий цена не может быть повышена более чем вдвое от обычной стоимости. И все — никаких сюрпризов для пассажира, который просто пытается добраться до дома в метель.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы вывести такси из серой зоны «рыночной стихии» в моменты, когда оно превращается в социально значимый транспорт. Пока что это только предложение, но в Движении автомобилистов настаивают: ограничения нужны прямо сейчас. Потому что платить четырехкратный чек за поездку по занесенной снегом дороге — это не закон рынка, а чистое безобразие.

Ранее сообщалось, что поездки в такси могут подорожать на треть к декабрю из-за локализации автопарка.