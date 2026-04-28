Автобус-«бонсай»: в Балашихе водитель повез пассажиров с деревом на крыше

Обрушившийся на Московский регион мощный снегопад вызвал не только серьезные происшествия, но и нелепые ситуации. В подмосковной Балашихе на маршрут вышел автобус, на крыше которого оказалась большая ветка дерева.

Видео инцидента опубликовал МАХ-канал «Железнодорожный Life» — именно его подписчики засняли необычного «пассажира», сообщает REGIONES.

Тяжелая от мокрого снега ветвь рухнула поперек крыши транспортного средства. Это случилось сразу после того, как несколько пассажиров вышли на остановке. На кадрах видно: водитель и оставшийся в салоне человек, отъехав от остановки, остановили автобус. Затем оба вышли на улицу, чтобы снять с крыши непрошеного гостя. После того как препятствие убрали, автобус спокойно продолжил движение по маршруту.

Напомним, аномальный снегопад начался в понедельник, 27 апреля. Из-за него в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. По области фиксируются падения деревьев, что приводит к сбоям в работе транспорта.

По данным синоптиков, «оранжевый» уровень будет действовать в Подмосковье до 03:00 28 апреля.

