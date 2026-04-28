«Прогресс» на связи: скафандр и 700 кг топлива прибыли на МКС

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-34» пристыкуется во вторник к российскому модулю «Звезда», входящему в состав Международной космической станции (МКС). Об этом ранее сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

На борту «грузовика» находится свыше 2,5 тонны различных грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» №8, предназначенный для выходов в открытый космос.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем состоялся с космодрома Байконур 26 апреля в 1.22 мск. Выведение «Прогресса» на околоземную орбиту заняло чуть менее девяти минут. Полет проходил по классической двухсуточной схеме сближения. Сама стыковка намечена на 3.01 мск 28 апреля.

Помимо нового скафандра, «Прогресс МС-34» доставит на станцию 700 килограммов топлива для дозаправки, 483 килограмма продуктов питания, 420 килограммов питьевой воды, а также средства санитарно-гигиенического назначения и кислород для поддержания атмосферы внутри МКС.

В грузовом отсеке корабля также размещено оборудование для проведения ряда научных экспериментов. Среди них: изучение реакции организма на невесомость с применением VR-очков, исследование воздействия стресса на иммунную и нервную системы, анализ процессов потери костной массы во время длительных космических полетов, проверка того, как микроорганизмы влияют на различные материалы, а также отработка и совершенствование методик регенерации воды.

