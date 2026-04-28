«Дворы в тупике». Деревья перекрыли проезды и тротуары в Домодедово

Из-за обрушившейся в ночь на 27 апреля непогоды — сильного ветра в сочетании со снегопадом — на территории всего округа зафиксировано множество упавших деревьев.

С самого утра аварийные бригады работали в усиленном режиме: специалисты распиливали и вывозили поваленные стволы, а также очищали проезжие части и тротуары от завалов.

В отдельных дворах и парковых зонах последствия стихии пока не устранены полностью. Однако в администрации заверили: «Службы дойдут до всех!»

Работы будут продолжаться до тех пор, пока не ликвидируют все последствия непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа Домодедово.

