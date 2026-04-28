Апрель откатился к январю: главный Дед Мороз России прокомментировал снежный апокалипсис в Москве

Внезапный снежный апокалипсис, обрушившийся на Санкт-Петербург, Москву и практически всю центральную часть России, застал жителей врасплох и вызвал немало недоумения. Люди гадали: за что? Кто прогневал высшие силы? В ответ на всеобщее замешательство главный Дед Мороз страны дал эксклюзивный комментарий интернет-изданию «Абзац» и сразу снял с граждан подозрения в личной провинности.

По словам зимнего волшебника, возвращение зимы в разгар весны совершенно не связано с его внутренним недовольством или чьей-то конкретной оплошностью. Никакого наказания — только чистая магия. Он призвал всех воспринимать увиденное за окном с улыбкой, потому что весенние метели — это всего лишь часть естественного течения жизни. Просто забавное напоминание о том, что мир до сих пор полон чудес и неожиданностей, даже если эти чудеса сейчас белые и холодные.

«Берегите друг друга и улыбайтесь чаще, независимо от погоды!» — резюмировал добрый дедушка. И, кажется, его совет — лучшее, что можно сделать, когда апрель внезапно откатывается к январю.

Ранее синоптики назвали дату потепления в Подмосковье.