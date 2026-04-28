Милонов назвал причиной оскорблений на «Шансоне года» алкоголь

Виталий Милонов, известный своей любовью к громким заявлениям, сам нередко становится мишенью для публичных атак. На этот раз инцидент произошел на премии «Шансон года» — какой-то мужчина принялся выкрикивать оскорбления в адрес депутата. В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов, впрочем, отнесся к ситуации философски и даже снисходительно.

По его версии, всему виной обычное злоупотребление алкоголем. «Просто человек перебрал спиртного и начал орать», — заявил парламентарий, добавив, что даже не стал вслушиваться в суть претензий. Он признал, что провокаторы пытаются вывести его на эмоции на каждом шагу, и перечислять все такие случаи — дело безнадежное, он уже сбился со счету. Поэтому и этот эпизод он не считает ни скандалом, ни важным событием.

Главное, по словам Милонова, — он не покинул зал из-за выкриков и не дал хулигану желаемой реакции. Так что шоу продолжилось, а дебошир, видимо, так и остался никем не замеченным, кроме самих организаторов безопасности.

