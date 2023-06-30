Аквапарк, рестораны, свадьба, ремонт: выяснилось, на что россияне берут кредиты

Многие россияне берут кредиты. Чаще всего цели у этого шага серьезные и вполне оправданные. Например, покупка квартиры, авто, земельного участка, получение образования и так далее. Но в займах бывают соблазны, которые заставляют тратиться на что-то менее масштабное.

Об этом рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ и практикующий юрист Оксана Васильева, компания которой в том числе занимается банкротством физлиц. По ее словам, наиболее популярной является практика получения потребительских кредитов на кредитные карты.

«Это позволяет гражданам покупать бытовую технику, туры, оплачивать лечение. Кредитные карты позволяют делать любые покупки, переводы и снимать наличные, даже если в данный момент нет собственных денег», — поясняет Васильева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Простым языком, уточняет эксперт, деньги, которые дает банк, граждане расходуют в обычных торговых точках и интернет-магазинах или обналичивают. В этот момент важно помнить, что основная задача — вовремя погасить кредит, иначе придется переплачивать большие проценты.

«Но природа кредитных карт такова, что они влекут за собой новые соблазны. К большому сожалению, многие не умеет управлять своими финансами. Так, например, некоторые граждане берут кредит на поход в аквапарк, на свадьбу. Есть люди, которые берут кредит, чтобы оплатить мобильную связь, поход в ресторан, съездить на отдых, сделать ремонт», — рассказала эксперт.

То есть, уточняет Васильева, чаще всего люди берут потребительские кредиты. Поэтому, по данным ЦБ на полный 2022 год, закредитованность населения достигла уровня 55,6%.

Ранее юристы призывали не выдавать кредиты всем подряд.