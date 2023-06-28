«Через SMS он подписывает полноценный договор»: юристы призывают не выдавать кредиты всем подряд

Россияне достаточно часто берут кредиты из-за мошенников. Обязательства в любом случае полностью возлагаются на заемщика, и даже если этими деньгами пользовался не он, все равно будет вынужден расплачиваться по договору.

Российские юристы отмечают, что это очень серьезная проблема.

«Порой люди в таких ситуациях оформляют не по одному, а по два-три кредита, и доказать, что человек не виновен, очень тяжело», — рассказал юрист Виктор Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В ходе судебных разбирательств юристы могут добиться снижения суммы долга, но это очень сложный процесс. Ведь оказавшиеся в «яме» люди зачастую идут на риски самостоятельно, и грамотные аферисты их ни к чему не принуждают.

«Законодательно-то все прописано правильно и логично. Остается только ужесточить контроль за выдачей кредитов. Взять займ можно, например, даже не приходя в банк, но потребитель не понимает, что через SMS он подписывает полноценный кредитный договор», — отметил эксперт.

Иванов добавил, что можно ввести двойной контроль: тщательнее проверять информацию о потребителе, его доходах, целях займа. В России, уточняет эксперт, не очень четко прописана процедура оформления кредита. Собственно, как и в Европе. Из-за этого пробела мошенники могут действовать безнаказанно.

«Для людей старше 45 лет нужно делать оформление кредита только «очным» или ограничивать сумму — выдавать до 100 000 рублей. Именно столько подъемно оплатить в течение года, даже если человек взял деньги для мошенников», — пояснил эксперт.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева считает необходимым всех подтолкнуть к добросовестному выполнению кредитных обязанностей.

«Банк должен перепроверить все документы, должник, как дееспособный гражданин, отдавать отчет своим действиям. Те, кто толкает людей на оформление кредита, конечно, мошенники, и ответственность за их действия предусмотрена законом», — уточнила юрист.

По ее словам, если же человека ввели в заблуждение, стоит обратиться в полицию с заявлением о признании кредитного договора недействительным.

Тогда платить по нему не нужно. Также можно подать заявление о признании человека банкротом.

«Сегодня примеров, когда судебная практика на стороне человека, к счастью, становится много. На мой взгляд, сейчас стоит вопрос не в законодательном урегулировании действий мошенников, а в усилении системы контроля самих финансовых структур», — сказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Наталия Полуянова.

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