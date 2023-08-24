Америка вдвое увеличила объемы закупаемого у России урана

За первое полугодие текущего года Соединенные Штаты приобрели в РФ 416 тонн, что в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

За первые 6 месяцев 2022 года США приобрели в России только 188 тон. В результате, текущие цифры продаж стали максимальными с 2005 года. Тогда за полгода США сумели приобрести 418 тонн этого сырья.

Такие цифры привели РИА Новости, ссылаясь на данные американских статистиков. А вот сумма, которую Америка заплатила за уран в этом году, стала рекордной за последние 21 год. Ей пришлось отдать 696,5 миллионов долларов. Все потому, что цены на уран выросли в 2,5 раза.

Рост американских покупок урана у Великобритании также вырос, но не так сильно. Он поднялся всего на 28%.