Отныне украинским маркетологам запрещено упоминать в рекламе продукции PepsiCo — ВСУ, как угодно поддерживать Киев и затрагивать иные, любые связанные с украинским конфликтом темы.

Такое решение, как сообщила ведущая учет продолжающих работу в России брендов B4Ukraine, приняли в американской коспании.

Отмечается, что вышеприведенные условия были в ходе поиска нового рекламного агентства на Украине поставлены PepsiCo перед своим потенциальным маркетинговым партнером в стране.

«Никаких: негативных подтекстов, создающих ощущение "небезопасности"», – приводится в тексте из рассылки PepsiCo.

Стоит напомнить, что в сентябре 2023 года Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции компания PepsiCo была внесена в так называемый список спонсоров войны. От последней никакого ответа по указанному моменту до сих пор не последовало.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.