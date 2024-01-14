Американская PepsiCo запретила поддерживать ВСУ и Украину в своей рекламе
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Отныне украинским маркетологам запрещено упоминать в рекламе продукции PepsiCo — ВСУ, как угодно поддерживать Киев и затрагивать иные, любые связанные с украинским конфликтом темы.
Такое решение, как сообщила ведущая учет продолжающих работу в России брендов B4Ukraine, приняли в американской коспании.
Отмечается, что вышеприведенные условия были в ходе поиска нового рекламного агентства на Украине поставлены PepsiCo перед своим потенциальным маркетинговым партнером в стране.
«Никаких: негативных подтекстов, создающих ощущение "небезопасности"», – приводится в тексте из рассылки PepsiCo.
Стоит напомнить, что в сентябре 2023 года Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции компания PepsiCo была внесена в так называемый список спонсоров войны. От последней никакого ответа по указанному моменту до сих пор не последовало.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.