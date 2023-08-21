Американский телеведущий рассказал о крахе экономики Европы из-за противостояния ЕС и России

Такер Карлсон побывал Будапеште и посетил там сербское посольство, где и встретился с Александром Вучичем, президентом Сербии. Американец привел точку зрения главы государства на текущие события.

Карлсон опубликовал мнение Вучича в социальных сетях. Тот утверждает, что подрыв «Северных потоков» уничтожает экономическую мощь Германии, которая была локомотивом Евросоюза. За прекращением поставок газа в ФРГ обязательно стоит Байден со своей администрацией, прямо либо опосредованно.

«Война на Украине, ведомая НАТО против России, сокрушила европейскую экономику», - утверждает телеведущий.

По его мнению, все происходящее усиливает РФ в долгосрочной перспективе. А вместе с ней крепнут Китай, Турция, арабские страны и все те, кто имеет возможность стоять в стороне от конфликта. Происходит масштабный переток сил с Запада на Восток, который пока не осознают ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе.