Американское издание отметило чрезвычайную устойчивость экономики России

Газета The Washington Post дала очень высокую оценку устойчивости экономики РФ. Оно отметило, что в прямой линии президента Путина звучали темы высокой стоимости продуктов и немалых темпов инфляции. Тем не менее, экономика страны выстояла даже с учетом всего давления на нее.

«Рубль остается крепким благодаря вмешательству ЦБ, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов», - указали журналисты в статье.

Российский лидер, по мнению издания, завершает год на победной ноте. Поддержка Украины застопорилась, ее контрнаступление провалилось. Не зря Путин во время прямой линии выразил полную уверенность в победе в военных действиях.