Звезда «Счастливы вместе» остался без кольца: Логинов развелся с молодой супругой после скандалов

Брак Виктора Логинова и Марии Гуськовой, длившийся шесть лет, официально расторгнут. Как пишет «СтарХит» , девушка, обвинявшая актера в изменах и рукоприкладстве, наконец добилась развода, о чем сообщила с явным облегчением, назвав отношения «увлекательным аттракционом». Сам Логинов, появившись на публике без обручального кольца, от комментариев уклоняется.

В конце прошлого года Мария Гуськова записала эмоциональное видео, на котором в слезах сообщила о намерении развестись с мужем, звездой сериала «Счастливы вместе» Виктором Логиновым. Причиной, как предполагают звездные медиа, стали постоянные измены, алкогольные выходки и рукоприкладство. Особенно возмутила актрису переписка супруга с 22-летней девушкой.

После резонансного признания Гуськова удалила свои откровения, а Логинов в ответ назвал жену психически нездоровой. Несколько месяцев пара хранила молчание, продолжая совместные гастроли со спектаклем «Мастер и Маргарита». В апреле на премьере фильма «Петрушка» актер кратко подтвердил, что они помирились.

Однако, как выяснил «СтарХит», 15 мая брак был окончательно расторгнут в МФЦ Басманного района.

«Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировалась», — прокомментировала Мария долгожданную свободу.

Сам Логинов на фестивале «Евразия-Кинофест» появился без обручального кольца, похудевший и с новой стрижкой. На вопросы корреспондентов о семье актер ответил коротко: «Не готов говорить о личном». Как выяснилось, перемена образа связана с новым проектом, а формой актер обязан спортзалу и диете.

Пара познакомилась в 2019 году в московском театре «Апарте» на репетициях спектакля «Классические шалости». На тот момент 21-летней Марии было в два раза меньше, чем 45-летнему Виктору. Несмотря на разницу в возрасте и пагубные привычки актера, девушка приняла предложение, и через год влюбленные сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. За шесть лет брака отношения нельзя было назвать стабильными — супруги периодически публиковали трогательные посты, но не раз намекали на расставания. До Гуськовой Логинов уже был дважды женат: первый раз — на Светлане, от которой у него есть дочь Александра, второй — на актрисе Анне Поповой. С Марией общих детей у пары не было.