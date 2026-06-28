«Пошли они на!»: Лолита выбрала хит для учителей, которые пытались выгнать ее из школы

Певица Лолита Милявская откровенно высказалась о своих школьных годах, признавшись, что отношения с некоторыми учителями были далеки от идеала, передает «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». По словам артистки, ее дважды пытались исключить из школы, а после обретения известности те же педагоги вдруг стали утверждать, что учебное заведение гордится такой выпускницей. Свой вердикт недоброжелателям Лолита выразила через песню с нецензурным названием.

Школьные годы, как известно, бывают разными. У кого-то они оставляют теплые воспоминания о первых друзьях и любимых учителях, у кого-то — шрамы от несправедливых оценок и конфликтов. Лолита Милявская, чья карьера на сцене длится уже несколько десятилетий, в беседе с каналом «Звездач» не стала скрывать, что за партой ей приходилось непросто.

На вопрос о том, какой из собственных хитов лучше всего описывает ее учителей, артистка ответила с присущей ей прямотой. Большинству педагогов, по ее словам, идеально подходит песня «Пошлю его на…» — иносказательный ответ тем, кто когда-то не верил в ее успех. Лолита с горечью вспомнила, что некоторые учителя откровенно недолюбливали ее, и это чувство было взаимным.

«Пошли бы они на! У меня были замечательные педагоги, а были те, которые меня не могли терпеть, а когда ты уже стал известным — они говорят: „Школа гордилась“, я говорю: „Врать не надо! Вы меня дважды хотели выгнать из школы“, — поделилась певица.

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