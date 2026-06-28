Люди пострадали при взрыве в пятиэтажном доме

В Набережных Челнах в одной из квартир пятиэтажного жилого дома прогремел взрыв, в результате которого серьезные травмы по предварительным данным, получили два человека. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на канал «Набережные Челны ЧС».

Местный Telegram-канал опубликовал видео момента взрыва — на записи видно, как ударная волна выбрасывает наружу обломки конструкций, которые дождем сыплются на придомовую территорию.

После хлопка в квартире началось возгорание. Пожарные расчеты, прибывшие по тревоге, оперативно справились с огнем — к настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Однако последствия взрыва остаются серьезными: по предварительным данным, внутри квартиры разрушены внутренние перегородки, уничтожен оконный блок и повреждена входная дверь. Кроме того, взрывной волной выбило остекление с первого по третий этаж — осколки разлетелись по дворовой территории.

В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в ближайшее лечебное учреждение для оказания экстренной помощи.

На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных и оперативных служб. Им предстоит установить точную причину взрыва. Предполагают, что виной всему мог быть газ.