Рецидивист жестоко расправился со школьницей: ее тело нашли на кладбище

В Кемерове расследуют резонансное убийство 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в Кировском районе через два дня после ее исчезновения, сообщает СК России.

Поиски 12-летней школьницы в Кемерове длились двое суток, пока в Кировском районе не обнаружили тело с признаками насильственной смерти. на теле ребенка зафиксированы признаки насильственной смерти.

Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 55-летний житель региона, который только в мае текущего года освободился из мест лишения свободы. Ранее мужчина уже был судим за убийство, разбой, а также за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Задержание провели при силовой поддержке Росгвардии. Следователи готовятся предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством об аресте фигуранта.

Телеграм-канал 112 сообщает, что тело девочки нашли якобы на кладбище в Кировском районе, а ее убийца пытался сжечь тело и замести следы. Однако подчеркнем: официальные органы таких подробностей не публиковали.