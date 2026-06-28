ИИ в помощь соискателю: как нейросети могут помочь найти работу

Нейросети все чаще используются при поиске работы — но только как вспомогательный инструмент, а не полноценная замена соискателю. Директор по персоналу сервиса Юлия Санина в интервью RT объяснила, как грамотно применять ИИ для резюме и сопроводительных писем, какие навыки выделять в 2026 году и почему «идеальные» анкеты вызывают у рекрутеров настороженность.

Технологии искусственного интеллекта прочно вошли в повседневную жизнь, и сфера трудоустройства — не исключение. Однако, по словам Юлии Саниной, ключевая ошибка многих соискателей — попытка полностью делегировать нейросети создание резюме. ИИ может помочь с черновиком, структурой или сопроводительным письмом, но итоговый текст обязан отражать личный опыт и стиль кандидата.

Эксперт подчеркивает: мало написать «владею навыками работы с ИИ». Важно пояснить, как именно применялся инструмент: какие задачи автоматизировались, сколько времени удалось сэкономить, в чем повысилась точность или качество работы.

Еще один важный нюанс — «идеальность» резюме. Санина предупреждает: сгенерированные нейросетью анкеты часто выглядят шаблонно и теряют индивидуальность, а рекрутеры относятся к ним с подозрением. В 2026 году работодатели особенно ценят критическое мышление, адаптивность, коммуникабельность, ответственность и умение быстро осваивать новые задачи. Сам факт знакомства с ИИ уходит на второй план — важнее, помогает ли технология кандидату работать быстрее и эффективнее.

При этом технологии проникают и в кадровые процессы: почти каждая десятая компания уже использует ИИ-решения, а 39% работодателей пробовали работать с нейросетями. Рынок труда становится жестче, и однотипные резюме теряют силу. Побеждают те, кто умеет сочетать цифровые инструменты с живой экспертизой и понятной профессиональной историей. Именно такой подход, по мнению Саниной, помогает быстрее проходить отбор и выделяться среди других кандидатов.