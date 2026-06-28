Число пострадавших выросло: массовое отравление в кафе Астрахани привело к трагедии

В Астрахани продолжает расти число пострадавших от сальмонеллеза — по данным правоохранительных органов, на данный момент госпитализированы 23 человека, включая шестерых детей. Об этом пишет РИА Новости .

Массовое отравление в Астрахани приобрело масштаб чрезвычайной ситуации. По данным РИА Новости, ссылающихся на региональные правоохранительные органы, с 24 по 27 июня в больницы города стали поступать жители с симптомами сальмонеллеза. Всех пострадавших объединяет одно: предположительно, они употребляли в пищу рыбные котлеты из одного из предприятий общественного питания города.

К вечеру субботы число госпитализированных достигло 23 человек. Среди них — шестеро детей. Одна женщина, как сообщается, не пережила острую инфекцию и скончалась накануне. Остальные пациенты остаются под наблюдением врачей.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают производителя и поставщика опасной продукции, а также проверяют соблюдение санитарных норм в точке общепита. Прокуратура Астраханской области взяла ход расследования на особый контроль.