Россияне сметают с полок популярный продукт из Китая и рискуют здоровьем

Китайские снеки прочно обосновались на полках российских магазинов и в лентах соцсетей. Необычные текстуры, яркие вкусы и доступная цена привлекают покупателей, но эксперты предупреждают: за гастрономическим аттракционом могут скрываться серьезные риски для здоровья. О том, почему ультрапереработанные продукты из Поднебесной требуют осторожности и на что обращать внимание при покупке, — в материале URA.RU .

Популярность азиатских закусок в России растет с каждым годом. Подростки и взрослые сметают с полок сушеных кальмаров, желейные конфеты и пряные мясные снеки, а видео с дегустациями набирают миллионы просмотров. Однако эксперты бьют тревогу: за яркой упаковкой и необычным вкусом часто скрывается коктейль из пищевых добавок, соли и сахара.

Эксперт Екатерина Прит объясняет: производители из Китая делают ставку на эмоции. Хрустящие водоросли, тянущиеся мясные продукты, жевательные конфеты — это не просто еда, а аттракцион для рецепторов. Соцсети подогревают интерес, а азиатская культура сегодня воспринимается как тренд, к которому хочется прикоснуться даже через перекус.

Нутрициолог Виктория Кострова предупреждает: в основе большинства таких продуктов — глутамат натрия, гидролизованные белки, дрожжевые экстракты и ароматизаторы. Сами по себе эти компоненты разрешены, но в высоких концентрациях они «взламывают» систему насыщения, заставляя съедать добавку.

Особое внимание стоит уделить составу. Соль и сахар в азиатских снеках часто зашкаливают — первый задерживает жидкость и провоцирует отеки, второй дает резкий скачок глюкозы. Если эти ингредиенты стоят в начале списка, о пользе продукта говорить не приходится.

Наибольшую опасность, по словам Костровой, представляют сушеные морепродукты, мясные снеки и продукты с большим количеством специй. Под плотным слоем приправ невозможно определить качество и свежесть сырья. Кроме того, острые добавки в сочетании с кислотами могут спровоцировать обострение гастрита или синдрома раздраженного кишечника.

Эксперты советуют перед покупкой проверять маркировку: наличие знака ЕАС подтверждает, что продукт прошел оценку соответствия требованиям Евразийского союза. Обязателен полный перевод состава на русский язык — без него это «серый импорт», и в случае проблем к ответственности привлечь некого.

Вредных продуктов в китайских снеках не больше, чем в любом другом ультрапереработанном питании. Но есть нюанс: безопасность напрямую зависит от места покупки и оригинальности упаковки. Эксперты советуют избегать слишком ярких и сложных составов и отдавать предпочтение маркировке, переведенной на русский язык. При умеренном потреблении снеки не нанесут вреда здоровью. Однако покупать их стоит только в проверенных точках продаж. При этом избыток сахара, соли и усилителей вкуса делает продукт не лучшим выбором для ежедневного рациона.