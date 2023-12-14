Аналитик Баженов спрогнозировал стоимость бензина в России зимой

По информации топливной биржи, впервые с конца ноября цена бензина АИ-92 и АИ-95 показала рост. По словам аналитика Независимого топливного союза Григория Баженова, на прежнее снижение стоимости топлива оказал влияние фактор сезонности. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в текущем месяце отмечается наиболее минимальный показатель оптовых цен на фоне падения спроса.

По мнению эксперта, сейчас наблюдается активизация систем лояльности, то есть вводится определенная система скидок.