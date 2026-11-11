Отдых в Таиланде станет дороже: россиянам придется платить новый сбор

Matichon: Таиланд отложил введение туристического сбора до середины 2027 года

Общество

Власти Таиланда решили перенести введение обязательного туристического сбора для иностранных путешественников как минимум до середины 2027 года. Размер платежа планируется установить на уровне 450 батов, что составляет приблизительно $13,5. Наиболее вероятный вариант взимания денег — автоматическое включение суммы в стоимость авиабилетов. Об этом сообщает тайское издание Matichon. Ранее предполагалось, что новая система заработает в начале следующего года, однако сроки пришлось пересмотреть из-за особенностей процедуры утверждения и запуска платежей.

Постоянный секретарь Министерства туризма Таиланда Наттхария Тхавивонг пояснила, что после одобрения инициативы правительством и официальной публикации соответствующего документа в «Королевской газете» потребуется еще 180 дней на подготовку. Таким образом, между принятием решения и фактическим началом взимания сбора пройдет около шести месяцев. Полученные средства власти намерены распределять по двум направлениям. Часть денег пойдет на базовое медицинское страхование иностранных туристов, а оставшуюся сумму планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство популярных мест отдыха и улучшение условий для путешественников.

Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул подчеркнул, что туристическая отрасль остается одним из главных источников доходов страны, но ее развитие не должно полностью зависеть от государственного бюджета. По его словам, аналогичные платежи уже действуют более чем в 80 странах. При этом Таиланд пересматривает и другие инициативы, способные увеличить расходы путешественников. Ранее власти отложили введение отдельного налога на выезд в размере 1000 батов после критики со стороны туристических ассоциаций. На решение также повлияли подорожание энергоносителей и рост расходов авиакомпаний. Точная дата запуска нового туристического сбора пока не утверждена, поэтому путешественникам, планирующим поездки в первой половине 2027 года, дополнительных расходов по этой статье пока закладывать не требуется.

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