Аналитик Холод назвал причины удорожания картофеля в России

По информации Росстата на середину прошлого месяца, средняя стоимость килограмма картофеля составляла почти 92 рубля. Аналитик Леонид Холод рассказал о причинах удорожания картофеля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, одной из причин роста стоимости этого овоща стало удорожание посевного материала. Кроме того, свою роль сыграл и неурожай прошлого года, а также уже не весь произведенный картофель на рынок попадает. Причиной послужила и компенсация инфляции издержек за два года подряд. Минсельхоз России не ввел запрет на ввоз картофеля импортного посадочного материала, однако рекомендовал применять российский посадочный материал.

Эксперт добавил, что импортный посадочный материал подорожал в связи с транзакционными издержками импорта, которые выросли и в плане валютной составляющей, и в плане логистики.

Ранее сообщалось, что в России взлетели цены на фрукты и ягоды.