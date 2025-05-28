В России взлетели цены на фрукты и ягоды

За год фрукты и ягоды стали дороже на 26%. Основными факторами, влияющими на рост цен, являются увеличение себестоимости производства у отечественных компаний и неблагоприятные погодные условия как в России, так и в странах-поставщиках, сообщил «Коммерсантъ».

Кроме того, возвратные заморозки могут привести к сокращению урожая яблок до 15% в текущем году. Однако увеличение цен не останавливает покупателей: объем покупок фруктов и ягод в период с января по апрель увеличился более чем на 20%.

По данным аналитиков «Чек Индекса» от «Платформы ОФД», средняя сумма чека при покупке фруктов и ягод в январе — апреле 2025 года составила 306 руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Эта категория продемонстрировала самый высокий рост на рынке продуктов питания. Для сравнения, рост цен на кондитерские изделия составил 5%, на овощи — 15%, на хлеб — 13%.

В среднем, согласно «Чек Индексу», чек на продукты увеличился на 8% за год, достигнув 1,9 тыс. руб. Потребительские затраты на фрукты и ягоды выросли на фоне общего увеличения их стоимости.

Артур Гафаров, руководитель Института развития предпринимательства и экономики, подчеркивает, что с начала года фрукты и ягоды в регионах России подорожали на 15% и более. Он отмечает, что на цену этих продуктов могут влиять как снижение урожайности из-за климатических изменений, так и общая корректировка цен.

Министерство сельского хозяйства рассчитывает на увеличение валового сбора фруктов и ягод к 2024 году, когда он должен достичь 1,9 млн тонн — благодаря активной закладке новых садов.

Для улучшения доступности импортных яблок для потребителей в период с января по июль 2025 года были обнулены пошлины на ввоз до 230 тыс. тонн, сообщили в Минсельхозе.

Ранее Путин объяснил дефицит картофеля в России, процитировав Лукашенко.