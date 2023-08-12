Аналитик Мейнхард прокомментировал падение продаж смартфонов в мире

По словам аналитика Артура Мейнхарда, уменьшение спроса на смартфоны, компьютеры и планшеты является общемировым трендом. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что на это оказывают влияние высокая инфляция в государствах, перенасыщение рынка и жесткая денежно-кредитная политика центральных банков, а также валютный курс.

По мнению эксперта, наибольшее снижение продаж характерно для США, Западной Европы и Ближнего Востока.