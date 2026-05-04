Налог съест проценты? Выгодно ли сейчас открывать банковский вклад

По итогам этого года около 2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов на депозиты, пишут «Известия». Если ключевая ставка не поднимется, это коснется тех, у кого на депозите лежит свыше 1 млн рублей, и они заработали больше 160 тыс. рублей. Выгодно ли сейчас открывать вклад в банке? Разобраться в этом вопросе интернет-изданию «Подмосковье сегодня» помог экономист Владимир Семенов.

Налог на проценты по банковским вкладам в России ввели еще в начале 2021 года. Однако российские власти поддержали граждан и позже разрешили не платить его за 2021 и 2022 годы. Впервые россияне заплатили в 2024 году. При этом действует следующий механизм: есть необлагаемый лимит — 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки из тех, что действовали на первое число каждого месяца в отчетном году. Налог в размере 13% (или 15% при превышении порога в 5 млн рублей общего дохода) нужно заплатить лишь с той части, которая превышает необлагаемый порог.

Владимир Семенов объясняет, что установленная законом планка в 1 млн рублей — скорее психологический рубеж, чем реальный барьер. Даже если разместить в банке чуть больше миллиона под средние по рынку 14-15% годовых, можно оказаться в числе плательщиков нового налога.

Гибкий подход для получения выгоды

Эксперт подчеркивает, что вклады по-прежнему могут быть прибыльными, однако необходимо менять стратегию.

«Сегодня мы наблюдаем классический разворот денежно-кредитной политики. Ставки по депозитам снижаются вслед за ключевой ставкой Банка России. Если в 2024–2025 годах вкладчики получали почти 18–20% годовых, которые легко перекрывали инфляцию и новый налог, то сейчас доходность снижается до 13-14%. Отдавать 13% от суммы превышения порога — не разорительно, но реальная доходность опасно приближается к уровню инфляции», — объясняет Семенов.

Таким образом, по словам эксперта, банковский вклад перестает быть источником приумножения капитала, а становится лишь способом его сохранения. При этом отказываться от депозитов в пользу рискованных финансовых инструментов без подготовки не стоит. Однако невыгодно теперь и держать все средства на трехлетнем вкладе под снижающийся процент.

Что делать с деньгами сейчас

Эксперт советует не спешить забирать все деньги из банка. По его словам, нужно поменять саму структуру сберегательного портфеля. Сделать это можно двумя способами:

1. Использовать «лесенку вкладов». Для консервативных россиян, которые привыкли держать деньги на депозитах и получать с этого доход, подойдет метод разбивки крупных сумм по разным банкам и срокам. Если разместить свои сбережения в нескольких организациях и разные сроки. Когда срок одного вклада истекает, деньги с процентами переходят на следующий депозит по «лестнице».

«От налога это не скроет, ведь ФНС считает суммирует все доходы, однако поможет сохранить выгодные условия. Если ставки буду расти, деньги можно будет перекладывать под более выгодный процент, а если будут снижаться — выгодные условия по действующим вкладам будут фиксироваться», — объясняет Семенов.

2. Обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). В условиях снижения ключевой ставки надежным инструментом для инвестора могут стать длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном. Доходность ОФЗ выше, чем по вкладам, они обеспечены государством. Их также можно быстро продать на бирже, даже на большую сумму. Кроме того, в некоторых случаях можно оформить инвестиционные вычеты, чего не предполагают депозиты.

Экономисты также советуют вкладывать деньги в недвижимость и драгоценные металлы.