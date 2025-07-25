Аналитики предрекли снижение ЦБ ключевой ставки 25 июля

В пятницу, 25 июля, Центральный банк России, как и ожидалось, уменьшит ключевую ставку. В этом убеждены все эксперты, с которыми пообщалось РИА Новости.

Большинство специалистов прогнозируют уменьшение до 18% с текущих 20% годовых. Однако некоторые эксперты считают, что снижение составит лишь 18,5–19%.

По словам Антона Табаха, главного экономиста «Эксперт РА», результаты исследования ясно показывают, что необходимо продолжать снижать ключевую ставку.

«Среди них появление недельной дефляции, снижение сезонно скорректированной инфляции в июне до целевого уровня в 4%», — уточнил экономист.

Стоит отметить, что о намерении рассмотреть возможность снижения ключевой ставки упоминала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. А её заместитель Сергей Тремасов выразил надежду, что ставка может быть уменьшена до 19%.

Напомним, в минувшем июне Центральный банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку. До этого она находилась на рекордно высоком уровне в 21% с конца октября.