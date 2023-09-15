Аналитики рассказали о двух вариантах решения Центробанка РФ по поводу ключевой ставки

Они считают, что возможны консервативный и агрессивный варианты. Ставку либо сохранят на прежнем уровне, либо поднимут сразу на 2-3 процента.

О рассуждениях экспертов из нескольких финансовых организаций рассказали РИА Новости. Ослабление курса рубля удалось сдержать августовским изменением ключевой ставки. Ее уже увеличили на 3% до уровня в 12,5%.Консервативный вариант, когда ставку оставляют прежнюю, грозит сохранением курса отечественной валюты на нынешнем уровне либо его небольшом ослаблении и в дальнейшем. Поэтому аналитики склоняются ко второму решению ЦБ.

«Заметной реакции курса рубля на изменение ключевой ставки мы бы ожидали только в случае повышения, например до 15% и выше», - заявила Софья Донец из организации «Реннесанс Капитал».

В таком случае рубль укрепился бы до уровня в 92-93 единицы за доллар. При сочетании с другими факторами можно было бы ожидать даже курса в 90 рублей за доллар.