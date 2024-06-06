Андрей Воробьев: Подмосковье совместно со Сбером будут развивать импортозамещающие и ESG-проекты

Как отметил Андрей Воробьев, Подмосковье давно и плодотворно сотрудничает со Сбером. В прошлом году договоренности были связаны с развитием искусственного интеллекта, в этот раз акцент сделан на реализации ESG-проектов. Так, первое соглашение предполагает сотрудничество в сфере сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала Московской области.

«Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха создали в регионе систему экологического мониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка трех тысяч камер, оснащенных искусственным интеллектом. Все это помогает делать жизнь людей более комфортной. Важно, что бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов. <…> Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий», — подчеркнул губернатор.

Герман Греф, в свою очередь, отметил, что от руководства Подмосковья исходит четкий запрос на устойчивое развитие региона.

«Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы — и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками», — отметил он.

Фото: [ Антон Чернов ]

Еще одно важное направление сотрудничества — развитие технологического суверенитета Подмосковья. Здесь основной упор сделан на импортозамещение в части оборудования и цифровых продуктов. Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в Московской области реализуют около трехсот проектов импортозамещения, а также стараются внедрять отечественное программное обеспечение.

Как добавил Герман Греф, соглашение с правительством Московской области позволит запустить важные для экономики России и Подмосковья проекты, которые окажут влияние на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона.