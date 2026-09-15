Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой
Кинолог Голубев: телефон — риск во время прогулки с собакой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Использование смартфона во время прогулки может ухудшить контакт хозяина с собакой и повысить риск опасных ситуаций. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, питомец может ждать игры, пытаться привлечь внимание хозяина или демонстрировать найденные предметы, однако человек, погруженный в телефон, способен не заметить эти сигналы. Одновременно владелец может пропустить признаки стресса или тревоги — облизывание носа, поднятую лапу, замирание, подскуливание или отворачивание головы.
Особую опасность специалист связал с контактами с другими животными. Хозяин должен своевременно менять направление движения, сокращать поводок и контролировать поведение питомца. Голубев также предупредил о так называемом «закладывании» — напряженной позе перед встречей с другой собакой, которая способна спровоцировать конфликт.
Кинолог подчеркнул, что особенно внимательно следить за питомцем необходимо при переходе дороги, приближении транспорта, контактах с людьми и животными, а также когда собака подбирает что-либо с земли.
Кроме того, эксперт выступил против самовыгула. По его словам, без хозяина собака может попасть под машину, потеряться, получить травму или отравиться, а в стрессовой ситуации — создать угрозу для окружающих.
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