Кинолог предупредил об опасности смартфона на прогулке с собакой

Использование смартфона во время прогулки может ухудшить контакт хозяина с собакой и повысить риск опасных ситуаций. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, питомец может ждать игры, пытаться привлечь внимание хозяина или демонстрировать найденные предметы, однако человек, погруженный в телефон, способен не заметить эти сигналы. Одновременно владелец может пропустить признаки стресса или тревоги — облизывание носа, поднятую лапу, замирание, подскуливание или отворачивание головы.

Особую опасность специалист связал с контактами с другими животными. Хозяин должен своевременно менять направление движения, сокращать поводок и контролировать поведение питомца. Голубев также предупредил о так называемом «закладывании» — напряженной позе перед встречей с другой собакой, которая способна спровоцировать конфликт.

Кинолог подчеркнул, что особенно внимательно следить за питомцем необходимо при переходе дороги, приближении транспорта, контактах с людьми и животными, а также когда собака подбирает что-либо с земли.

Кроме того, эксперт выступил против самовыгула. По его словам, без хозяина собака может попасть под машину, потеряться, получить травму или отравиться, а в стрессовой ситуации — создать угрозу для окружающих.

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