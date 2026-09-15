Трамп и ирландская диаспора: политолог объяснил заявление о единой Ирландии

СМИ и независимые эксперты активно обсуждают высказывания президента США Дональда Трампа, который поддержал объединение Ирландии с Северной Ирландией, находящейся в составе Великобритании. «Я бы очень хотел увидеть Ирландию объединенной. Это все равно произойдет в конечном итоге. Так почему бы этому не случиться прямо сейчас?» — заявил Трамп в ходе неофициального визита в Ирландию. Зачем Дональд Трамп заговорил о единой Ирландии? Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал политический обозреватель Грег Вайнер.

По его мнению, своими высказываниями Трамп спровоцировал кризис единой Великобритании. Буквально через два дня после его выступления лидеры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии провели конференцию, по итогам которой потребовали у правительства Великобритании прав на проведение региональных референдумов об отделении. Обратим внимание: Евросоюз тут же заявил, что если отделение все-таки состоится, то он будет рад видеть Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс в своем составе. Складывается ощущение, что политики ждали этого заявления Трампа и поэтому мгновенно собрали конференцию.

Эксперт пояснил, что со стороны Трампа это во многом месть Лондону за то, что он не стал помогать Вашингтону в военной кампании против Ирана. Трамп ранее заявлял, что страны, которые не помогали США в военной операции на Ближнем Востоке, заплатят высокую цену. Кроме того, он заявил, что в вопросе Фолклендских островов поддержит Аргентину. И, конечно, заявление Трампа — это сказочный подарок ирландскому электорату. Численность ирландской диаспоры, проживающей в США, сейчас составляет 35 млн человек. Эти голоса очень помогут Трампу на выборах в Конгресс, которые состоятся 3 ноября текущего года. «Я — настоящий друг Ирландии. Голосуйте за меня». В результате личный рейтинг Трампа подрос на два процента — с 33 до 35%, а рейтинг Республиканской партии подрос на четыре процента — с 33 до 37%. Кроме того, Трамп поддержал Ирландию финансово. Он отменил налог на ввоз в США ирландского виски. Это очень большие суммы.

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