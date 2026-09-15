Решил ли ИИ «Загадку тысячелетия»? Эксперт усомнился в решении от OpenAI

Математики из американской корпорации OpenAI заявили, что их внутренняя модель смогла найти решение задачи, которую называют одной из семи «Загадок тысячелетия». За доказательство или опровержение Математический институт Клэя в Кембридже назначил премию в один миллион долларов. Почему искусственный интеллект вызывает споры, в эфире Общественной Службы Новостей рассказал предприниматель, стратег, основатель бизнес-юнитов в маркетинге, IT-разработке и AI-решениях Константин Ким.

Я считаю, что доказывать эффективность работы искусственного интеллекта другим искусственным интеллектом не совсем разумно. Даже если там используют чисто математические расчеты и все в понятных границах находится, все равно итоговая оценка должна быть получена именно от экспертов в этой сфере, а это люди, это ученые, которые уже сейчас заявляют о своем несогласии. Тем самым этот конфликт набирает обороты. Поэтому говорить только о том, что Lean оценила и подтвердила, что да, все верно, я считаю неправильно. Здесь нужно дождаться ответа общества экспертного, математиков, которые действительно смогут это подтвердить, — отметил он.

Ученые запустили расчеты 28 августа и пришли к результату 5 сентября 2026 года, а затем еще 17 часов ушло на формальную проверку доказательства с помощью Lean — специального языка программирования, который математики используют, чтобы автоматически и строго проверить каждый шаг рассуждения.

Ранее сообщалось, что исследователь Anthropic уходит из ИИ: он боится, что гонка за созданием сверхразума уничтожит человечество.