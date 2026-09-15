Для российских продавцов на маркетплейсах введут единый тариф

Министерство экономического развития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. Соответствующий документ опубликован 15 сентября на портале проектов нормативных актов. Одной из ключевых новаций станет запрет для маркетплейсов устанавливать более высокую плату за аналогичные услуги для российских партнеров по сравнению с иностранными.

Согласно тексту проекта, оператор платформы не вправе устанавливать для российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан размер вознаграждения за оказание каждой из услуг, превышающий размер платы за аналогичные услуги, установленный для иных лиц. Ограничение будет распространяться на вознаграждение за каждую отдельную услугу, а его размер не должен превышать тариф, применяемый к другим партнерам.

Кроме того, документ предусматривает возможность установления Правительством Российской Федерации специальных правил включения и исключения цифровых платформ из соответствующего реестра. Это коснется в том числе случаев, когда владельцами или операторами платформ являются иностранные юридические лица.

Уточняется, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области спрос на провоз крупногабаритной клади в электричках вырос на 14%.