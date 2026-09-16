Деньги решают: 48% россиян меняют работу ради роста дохода

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели исследование среди 10 тысяч россиян старше 18 лет и выяснили главные причины смены места работы. Результаты опроса, о которых сообщает РИА Новости , показали, что для почти половины работающих граждан — 48% — основной мотивацией к увольнению становится желание увеличить доход.

При этом примерно половина респондентов при смене работы рассчитывает на прибавку более чем на 25%. Еще 16% опрошенных хотели бы увеличить доход на 21–25%. В среднем россияне, планирующие сменить работодателя, желают повысить свой доход на 22%.

Среди других факторов, подталкивающих к смене работы, аналитики назвали желание полностью изменить сферу деятельности или специальность — этот вариант выбрали 17% участников. Столько же респондентов (17%) стремятся попробовать новое и расширить зону ответственности. Еще 16% хотят найти работу, которая лучше соответствует их жизненным целям.

Примерно каждый шестой россиянин (15%) меняет место работы, если появляется возможность получить повышение или возникает необходимость изменить локацию либо график.

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