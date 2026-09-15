Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о ситуации на Украине. По словам немецкого политика, «предстоящие недели и месяцы могут стать определяющими в противостоянии с Россией». Что имел в виду канцлер Германии? Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов.

По его мнению, Мерц пытается моделировать ситуацию и показаться глубоким аналитиком, хотя таких природных талантов у него нет. Иначе он не растерял бы весь электоральный багаж своей партии и оставался бы популярным политиком. Сейчас его рейтинги падают ниже некуда. Это один из самых худших канцлеров Германии за последние сто лет. Мерц, скорее всего, пытается прогнозировать, чем закончатся выборы в США, после которых Дональд Трамп может пойти на какие-то договоренности или «сделки».

Во-вторых, российские войска полномерно сносят последние оборонительные рубежи ВСУ на Донбассе. ВКС наносят массированные удары. Мы видим истерику у Зеленского: он требует больше денег и оружия. На Украине коррупционные скандалы, прокуроры курируют мошеннические колл-центры, спецслужбы устраивают перестрелку в Киеве.

Политолог резюмировал, что, наблюдая все это, Мерц решил, что сейчас обязательно наступят какие-то изменения в отношениях между Россией и Украиной. На самом деле это просто логичное окончание конфликта. Мерц видит эту агонию и понимает, что конец не за горами. Канцлеру Германии банально нечего сказать, поэтому он импровизирует как может. Это не глубокий анализ Мерца, а попытка попасть пальцем в небо.

Ранее сообщалось, что советник Трампа уличил Мерца в игре на два фронта.