Роспотребнадзор назвал лучшие месяцы для прививки от гриппа

Пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости назвала наиболее подходящий период для вакцинации против гриппа. По данным ведомства, оптимальным временем для прививки являются сентябрь и октябрь — именно в эти месяцы иммунитет успевает сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Специалисты пояснили, что для выработки полноценной защиты организму требуется около двух недель после введения вакцины. Если сделать прививку заранее, к моменту сезонного роста числа инфекций иммунная система будет готова противостоять вирусу. В случае же вакцинации в разгар эпидемии эффективность процедуры снижается, поскольку организм не успевает сформировать достаточный иммунный ответ.

В Роспотребнадзоре также отметили, что при возникновении любых вопросов, связанных с вакцинацией, следует обращаться к лечащему врачу. Медик поможет определить наличие противопоказаний, выбрать подходящую вакцину и разъяснит возможные побочные реакции. Ведомство напомнило, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа и снижения риска тяжелых осложнений.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю зафиксировали почти 4,1 тыс. случаев ОРВИ.