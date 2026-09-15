СМИ сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, используя служебный автомобиль, пересек границу и покинул страну. Эксперты обращают внимание: перед самым отъездом Кравченко подал в отставку и инициировал расследование в отношении руководителей антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП. Представители офиса Владимира Зеленского, в свою очередь, заявили, что ситуация с генпрокурором наносит политический ущерб репутации Украины.

Почему правоохранительные органы Украины открыто конфликтуют друг с другом? Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.

По его словам, все эти сюжеты свидетельствуют об очень специфической политической системе на Украине, которая не то чтобы сильно уникальна для всего мира, но по крайней мере требует внимательного разбора. Не все там линейно и просто. Но главное, что красной нитью проходит через все эти истории: Украина — тотально коррумпированное государство, а коррупция является неотъемлемой частью политического, экономического и социального процесса в стране. К сожалению, в нужный момент мы не уловили, как правильно работать с этим направлением, с этим фактором.

Все это — продолжение коррупционных событий, активизированных прошедшим летом, начиная со злополучного для Украины дела Тимура Миндича. Это просто очередной этап. Спустя какое-то время вопрос станет объектом анализа расследователей, журналистов, а потом, может быть, и научных деятелей. Когда будет создан массив всех этих историй, мы увидим, как там все переплетено — начиная с первого лица государства и заканчивая всеми чиновниками второго и третьего уровня.

Эксперт резюмировал, что эпизод с генпрокурором Русланом Кравченко лишний раз показывает: Украина — это тотально коррумпированное государство, в котором коррупция стала неотъемлемой частью ежедневного процесса, как политического, так и экономического.

Ранее евродепутат назвал Зеленского диктатором из-за наркотиков и коррупции.