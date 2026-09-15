Теплая осень сдвинула сроки «переобувки» автомобилей в столице: когда менять резину?

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что оптимальное время для смены летних шин на зимние в московском регионе в этом году наступит позже обычного — примерно во второй половине ноября. Причиной станет теплая осень, из-за которой заморозки придут не раньше стыка второй и третьей декады октября.

По словам синоптика, пока автомобилистам рано задумываться о «переобувке». Согласно климатической норме, автомобильная зима, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже плюс пяти градусов, в Москве обычно наступает 20 октября. Однако теплый прогноз на вторую половину осени сместит этот температурный переход на ноябрь. Аналогично сдвинется и наступление метеозимы — устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений, который по норме должен происходить 14 ноября.

Тишковец уточнил, что метеозима в этом году будет сдвинута на две-три недели, поэтому оптимальное время для смены резины наступит лишь во второй половине ноября. При этом синоптик добавил, что из-за крайне неустойчивой весны обратную «переобувку» с зимней резины на летнюю лучше отложить до второй половины апреля — из-за сохраняющейся угрозы мощных арктических вторжений.

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