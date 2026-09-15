Хандра после успешного проекта: Рубцова рассказала, как поборола депрессию после «Универа»

Осенью многие люди впадают в депрессивные состояния. Звезды тоже нередко становятся жертвами гнетущей хандры. В беседе с Общественной Службой Новостей актриса Валентина Рубцова рассказала, как ей однажды удалось побороть депрессию.

По словам звезды сериала «Универ», тяжелое состояние возникло у нее, когда она закончила работать в одном очень крупном проекте.

Я тогда уже привыкла к тяжелому рабочему режиму и рутине. А потом проект закончили, и наступило тяжелое и мучительное затишье. Телефон перестал звонить, приглашений не поступало. Где-то месяц или два я была в тяжелом депрессивном состоянии. Меня поддерживал близкий человек, который верил в меня. И спустя время меня пригласили в развлекательное шоу, и началась новая страница в моей творческой биографии, — сказала Рубцова.

Она добавила, что ей искренне жаль тех людей, которым приходится проживать подобные ситуации, но они помогают укрепить дух и волю, заключила Рубцова.

Ранее актриса назвала наиболее часто пересматриваемые ею фильмы.