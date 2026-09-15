Жители Подмосковья начали называть детей именами из турецких сериалов

Министерство социального развития Московской области сообщило о новых тенденциях в выборе имен для новорожденных. По данным ведомства, жители региона стали чаще называть детей именами, популярными благодаря турецким сериалам. С начала года среди новорожденных все чаще встречаются Неслихан и Бурак.

При этом в Подмосковье сохраняется мода на редкие, эпические и «героические» имена. Мальчиков называли Амуром, Аполлоном, Одиссеем, Любомиром, Никодимом, Остапом, Ярополком, Крестьяном, Парижаном, Рассветом и Тихославом. Среди необычных имен для девочек в регионе зафиксированы Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда.

Несмотря на разнообразие экзотических вариантов, наибольшей популярностью у жителей Подмосковья пользуются классические имена. Для девочек чаще всего выбирают Софию, Анну, Василису, Марию и Еву. Среди имен для мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

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