Аналитики Ситилинка изучили потребительский спрос на технику в 2026 году и составили рейтинг самых востребованных категорий. Данные, с которыми ознакомилась « Газета.Ru », показали, что лидерами стали ноутбуки, смартфоны и телевизоры.

В первую десятку также вошли мониторы, стиральные машины, холодильники, роутеры, принтеры, SSD-накопители и процессоры. Всего в топ-20 представлено пять категорий компьютерных комплектующих: SSD, процессоры, материнские платы, видеокарты и оперативная память. В компании связывают это с растущим интересом россиян к самостоятельной сборке и апгрейду ПК.

Среди конкретных устройств спрос распределился между разными ценовыми сегментами. В число популярных смартфонов вошли iPhone 15, Samsung Galaxy A26 5G и Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Среди ноутбуков — Digma Pro Fortis M, Acer Gadget E10 ETBook X и Honor MagicBook X14. В топе также оказался восстановленный iPhone 14 Pro «Как новый».

Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на характеристики. Среди востребованных ноутбуков нет моделей с SSD более 512 ГБ: потребители выбирают 512 ГБ вместо 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти вместо 32 ГБ. Для смартфонов важны объем памяти, экран, камера и аккумулятор, для телевизоров — диагональ, разрешение и тип матрицы. Перед покупкой пользователи обычно сравнивают от двух до четырех моделей. Наиболее тщательно выбирают ноутбуки, смартфоны, телевизоры, стиральные машины и холодильники, а аксессуары чаще приобретают импульсивно.

Спрос различается по регионам: в Москве и Подмосковье выше доля премиального сегмента, в других регионах чаще выбирают доступные модели. Наиболее активные покупатели — россияне от 25 до 44 лет. Покупатели старше 45 лет предпочитают крупную бытовую технику, а аудитория 18–24 лет — наушники, смарт-часы и аксессуары. В целом спрос на электронику стабилизировался, но покупатели стали внимательнее относиться к соотношению цены и характеристик.

Ранее сообщалось, что запуск 5G в Москве не улучшит качество связи.