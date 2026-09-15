«Жабагадюкинг» в украинской политике: публицист назвал причину отъезда генпрокурора из страны

Конфликт прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины стал причиной отъезда из страны генерального прокурора Руслана Кравченко. Как сообщают СМИ, перед отъездом генпрокурор подал в отставку и начал расследование в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса.Почему генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну? Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал публицист Александр Роджерс.

По его словам, против генерального прокурора этими самыми якобы антикоррупционными структурами было возбуждено уголовное дело. Он, спасаясь от преследования, сбежал, но перед этим напоследок решил нагадить и сам инициировал расследование против «антикоррупционеров».

Эксперт отметил, что это называется классический «жабагадюкинг». Обе стороны во всей своей красе. Вот поэтому некоррупционных органов на Украине нет. И те, и другие «крышуют» криминал. Идут разборки за контроль над этим криминалом, за контроль над мошенническими проектами и колл-центрами. И Кравченко этим занимался, и НАБУ этим занималось. Они просто-напросто убирают конкурента, чтобы монополизировать этот рынок под своим влиянием. Вот и вся высокая арифметика.

Ранее политолог Денисов раскрыл, почему Кравченко покинул страну на служебном авто.