Демографический кризис: блогер назвал неожиданную причину низкой рождаемости
Блогер Васильев: в бедных странах рожают охотнее, чем в богатых
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Рождаемость зависит не от финансовых условий, а от уровня образования и жизненных условий. Такое предположение выдвинул в эфире радио Sputnik блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!».
Как показывает практика, рождаемость не так сильно зависит от финансовых условий. Как раз наоборот. Я не могу этого объяснить, но во всем мире страны, где наименьший уровень образования и худшие условия для жизни, они рожают почему-то охотнее всего. Тот же Китай, в котором сейчас большой демографический кризис... принято считать, что они по ВВП и прочим показателям намного лучше нас, но люди не хотят размножаться,
— отметил он в эфире своей авторской программы.
Стас допустил, что у этого парадокса есть свое объяснение: в хороших обстоятельствах не хочется жить ради ребенка, который сам по себе является очень большой нагрузкой.
Я даже не знаю, что здесь государство может сделать,
— заключил блогер.
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