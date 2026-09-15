Демографический кризис: блогер назвал неожиданную причину низкой рождаемости

Как показывает практика, рождаемость не так сильно зависит от финансовых условий. Как раз наоборот. Я не могу этого объяснить, но во всем мире страны, где наименьший уровень образования и худшие условия для жизни, они рожают почему-то охотнее всего. Тот же Китай, в котором сейчас большой демографический кризис... принято считать, что они по ВВП и прочим показателям намного лучше нас, но люди не хотят размножаться,

— отметил он в эфире своей авторской программы.