Ангола вышла из состава ОПЕК из-за несогласия с квотами на добычу нефти

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил о выходе страны из ОПЕК.

Решение об этом принято на заседании совета министров под председательством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

На последнем саммите стран ОПЕК+ вопрос о квоте на добычу нефти для Анголы был одним из самых острых. Луанда рассчитывала добиться увеличения добычи. Однако по итогам заседания квота Анголы, напротив, была сокращена с 1,28 млн баррелей в сутки до 1,11 млн.

Согласно данным ОПЕК, в 2022 объем добычи в Анголе равнялся 1,14 млн б/с, на ноябрь этого года он составлял 1,13 млн б/с.