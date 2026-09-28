В Коммунарке появился образовательный комплекс с необычным уличным кинотеатром

В московской Коммунарке 1 сентября открылся образовательный комплекс «Эклектика», рассчитанный на 1 400 школьников и 300 дошкольников. На его территории предусмотрен необычный уличный кинотеатр, а в районе также строится еще один крупный учебный объект, пишет ТАСС.

В Коммунарке открылся новый образовательный комплекс

В поселке Коммунарка завершили строительство образовательного комплекса «Эклектика» на проспекте Куприна, 9А. Объект начал работу 1 сентября и рассчитан на 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада.

Открытие комплекса стало частью развития образовательной инфраструктуры района. Помимо стандартных учебных помещений, в здании предусмотрены пространства для спорта, творчества и дополнительной активности.

В комплексе появился уличный кинотеатр

Одной из особенностей «Эклектики» стал открытый кинотеатр. В качестве экрана используются специальные архитектурные элементы фасада, стилизованные под старинный киноаппарат.

Проводить кинопоказы смогут не только для учащихся и воспитанников детского сада, но и для жителей района.

Внутри комплекса оборудованы учебные кабинеты и помещения для дошкольников, спортивный зал с гимнастической зоной, отдельные физкультурный и музыкальный залы. Также здесь работают кулинариум, медиатека и многофункциональное пространство с большим количеством естественного света.

В районе строят еще один крупный комплекс

Параллельно в Коммунарке продолжается строительство образовательного комплекса в квартале 226. Новый объект рассчитан на 1 600 школьников и 350 детей дошкольного возраста.

Для разных возрастных групп планируется создать индивидуальное оформление интерьеров. В здании разместятся учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и творческие мастерские.

Кроме того, проект предусматривает кулинариум, помещения для занятий обработкой дерева и металла, бассейн, музыкальный и спортивные залы.

Территорию комплекса откроют для жителей

Прилегающую территорию оборудуют несколькими общественными и спортивными пространствами. Здесь появятся 2 уличных амфитеатра, сад-огород и игровые зоны.

Также предусмотрены площадка с тренажерами и поля для командных видов спорта. После завершения учебных занятий этими объектами смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители района.

Завершить строительство нового образовательного комплекса планируется в 2029 году.