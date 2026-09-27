Алиханов сообщил о восстановлении выпуска автомобилей в России

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что российские предприятия восстановили производство автомобилей во всех востребованных классах. По его словам, параллельно развивается станкостроение, робототехника и выпуск гражданских самолетов, пишет РИА Новости.

Автопром восстановил производство

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что российская автомобильная промышленность восстановила выпуск продукции во всех классах, которые востребованы на внутреннем рынке. Об этом министр рассказал в видеообращении по случаю Дня машиностроителя.

По словам Алиханова, отечественные предприятия продолжают развивать производственные возможности и возвращать в серию различные виды техники.

В отрасли развивается станкостроение

Министр также отметил изменения в российском станкостроении. Сейчас в этой отрасли работают более 400 предприятий.

Кроме того, в стране освоено производство всех основных типов промышленных роботов. Для дальнейшего развития направления созданы 8 центров робототехники.

Алиханов связал достигнутые результаты с профессиональной подготовкой специалистов, их ответственностью и постоянной работой над развитием производственных компетенций.

Россия наращивает выпуск гражданских самолетов

Отдельно глава Минпромторга сообщил о последовательном развитии серийного производства гражданской авиационной техники.

По его словам, работа в этом направлении продолжается в рамках общего развития российского машиностроения и расширения возможностей отечественной промышленности.

День машиностроителя в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября.